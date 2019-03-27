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Кабмін погасить борги перед вчителями в семи областях

Новини » Суспільство    27.03.2019 - 14:54
Кабмін погасить борги перед вчителями в семи областях
Ілюстративне фото (УНІАН)

На зарплати вчителям спрямують майже 48 млн гривень

Кабінет міністрів України направить частину освітньої субвенції на погашення заборгованості по зарплаті вчителям у семи областях. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, уряд перерозподілив частину освітньої субвенції, яку направить на зарплати вчителям. Таким чином, на погашення заборгованості освітянам у Волинській, Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Черкаській областях спрямують майже 48 млн гривень.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Запорізькій області вчителі оголосили страйк в зв'язку із заборгованістю по зарплатах. Зокрема, в Розівському районі педагоги не отримували гроші протягом трьох місяців.

У середині березня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що зарплата вчителів в Україні за останні два роки зросла на 75%. Зазначимо, станом на минулу осінь стартова зарплата молодого вчителя становила 4 500 гривень. Крім того, передбачається, що з 2019 року почнуть впроваджувати механізм "гроші ходять за вчителем" для підвищення кваліфікації педагогів.

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