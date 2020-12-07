Кабмин подготовил порядок выплаты ФОПам по 8 тысяч гривен

Кабинет министров подготовил порядок предоставления единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер. Проект постановления направлен на согласование профсоюзов.

Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Порядок подготовлен во исполнение закона, принятого Верховной радой 4 декабря (проект №4429).

Согласно порядку, единовременная материальная помощь предоставляется застрахованным лицам, которые являются наемными сотрудниками субъектов хозяйствования, работа которых временно остановлена вследствие введения ограничительных противоэпидемических мероприятий, установленных с целью предотвращения СОVID-19, и физическим лицам - предпринимателям, экономическая деятельность которых временно остановлена и которая отвечает Перечню основных видов экономической деятельности, утвержденному постановлением Кабинета министров.

Выплата единовременной материальной помощи осуществляется на основании заявления, поданного застрахованным лицом до 21 декабря 2020 года включительно.

Идентификация застрахованного лица осуществляется путем использования квалифицированной электронной подписи через Единый государственный веб-портал электронных услуг "Портал Дия", в том числе с использованием мобильного приложения "Дия"

В заявлении о выплате единовременной материальной помощи указывается:

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, его дата рождения, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серия (при наличии) и номер паспорта;

адрес места жительства;

подтверждение соответствия застрахованного лица критериям, предусмотренным частями первой и второй статьи 2 закона, осуществляется путем проставления соответствующей отметки заявителем;

номер банковского счета для выплаты одноразовой материальной помощи - по стандарту IBAN

Напомним, Верховная рада приняла закон, согласно которому физические лица-предприниматели в Украине смогут получить по 8 тысяч гривен.

Подробнее о действии закона о выплате по 8 тысяч гривен читайте в материале РБК-Украина "Выплаты ФОПам по 8 тысяч гривен: что необходимо знать".