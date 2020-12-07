Уряд підготував порядок виплати ФОПам по 8 тисяч гривень

Кабінет міністрів підготував порядок надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів. Проект постанови направлений на погодження профспілок.

Про це повідомляється на сайті Федерації профспілок України.

Порядок підготовлений на виконання закону, ухваленого Верховною радою 4 грудня (проект №4429).

Згідно з порядком, одноразова матеріальна допомога надається застрахованим особам, які є найманими працівниками суб’єктів господарювання, робота яких тимчасово зупинена внаслідок запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, встановлених з метою запобігання СОVID-19, та фізичним особам - підприємцям, економічна діяльність яких тимчасово зупинена та яка відповідає Переліку основних видів економічної діяльності, затвердженого постановою Кабінету міністрів.

Виплата одноразової матеріальної допомоги здійснюється на підставі заяви, поданої застрахованою особою до 21 грудня 2020 року включно.

Ідентифікація застрахованої особи здійснюється шляхом використання кваліфікованого електронного підпису, електронної системи ідентифікації Bank ID чи іншого засобу ідентифікації особи, який дає можливість однозначно ідентифікувати заявника, в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг "Портал Дія", у тому числі з використанням мобільного додатка "Дія".

У заяві про виплату одноразової матеріальної допомоги зазначається:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, її дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта;

адреса місця проживання;

підтвердження відповідності застрахованої особи критеріям, передбаченим частинами першою та другою статті 2 закону, що здійснюється шляхом проставлення відповідної позначки заявником;

номер банківського рахунка для виплати одноразової матеріальної допомоги - за стандартом IBAN.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила закон, згідно з яким фізичні особи-підприємці в Україні зможуть отримати по 8 тисяч гривень.

Детальніше про дію закону про виплати по 8 тисяч гривень читайте в матеріалі РБК-Україна "Виплати ФОПам по 8 тисяч гривень: що необхідно знати".