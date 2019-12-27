Кабмин подготовил реформу рынка труда: что изменится

Правительство рассчитывает на около 1 млн новых рабочих мест
Кабинет министров Украины на заседании 27 декабря одобрил законопроект о рынке труда. РБК-Украина разбиралось, как правительство Алексея Гончарука предлагает реформировать этот рынок.
Из ряда законодательных актов в связи с переходом на электронный учет трудовой деятельности предлагается исключить нормы, которые предписывают при устройстве на работу и других действиях подавать трудовые книжки или копии.
Предлагается лишать права на материальную помощь на случай безработицы на протяжении двух лет, если суд установит, что человек выполнял работу или предоставлял услуги без трудового договора и оплаты единого взноса и других платежей.
Кроме того, по решению суда за незадекларированный труд будут лишать права на субсидии.
Из закона об индексации доходов исключается пункт о заработной плате, поскольку защита от инфляционного обесценивания зарплаты будет осуществляться путем повышения минимальной зарплаты и повышения зарплаты по результатам переговоров сторон трудовых отношений. В то же время объектами индексации останутся пенсии и стипендии.
Из закона о государственной службе предлагается исключить норму, которая запрещает чиновникам организовывать и принимать участие в забастовках и агитациях. Отметим, эта норма фактически противоречила ряду законов, поскольку право на забастовку гарантируется Конституцией, а также международными документами.