Кабмін підготував реформу ринку праці: що зміниться

Кабінет міністрів України на засіданні 27 грудня схвалив законопроект про ринок праці. РБК-Україна розбиралося, як уряд Олексія Гончарука пропонує реформувати цей ринок.

Скасування трудових книжок

З ряду законодавчих актів у зв'язку з переходом на електронний облік трудової діяльності пропонується виключити норми, які зобов'язують при влаштуванні на роботу та інших діях подавати трудові книжки або копії.

За нелегальне працевлаштування позбавлять права на допомогу та субсидії

Пропонується позбавляти права на матеріальну допомогу на випадок безробіття протягом двох років, якщо суд встановить, що людина виконувала роботу або надавала послуги без трудового договору і сплати єдиного внеску та інших платежів.

Крім того, за рішенням суду за незадекларовану працю позбавлятимуть права на субсидії.

Зарплати більше не будуть підлягати індексації

З закону про індексацію доходів виключається пункт про заробітну плату, оскільки захист від інфляційного знецінення зарплати буде здійснюватися шляхом підвищення мінімальної зарплати і підвищення зарплати за результатами переговорів сторін трудових відносин. У той же час об'єктами індексації залишаться пенсії і стипендії.

Чиновникам дозволять виходити на страйки

З закону про державну службу пропонується виключити норму, яка забороняє чиновникам організовувати і брати участь у страйках та агітаціях. Відзначимо, ця норма фактично суперечила низці законів, оскільки право на страйк гарантується Конституцією, а також міжнародними документами.

