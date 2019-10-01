Кабмин не поддерживает пересмотр ренты за пользование недрами при добыче газа

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Правительство намерено искать баланс интересов

Правительство не планирует повышать налоги и в том числе пересматривать условия налогообложения, о которых была достигнута договоренность ранее. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Мы действительно не планируем повышать налоги. Сейчас в Верховной раде зарегистрировано очень много различных инициатив, не ко всем из них мы имеем непосредственное отношение. Та норма (относительно отмены стимулирующих рентных ставок на бурение новых газовых скважин, - ред.) - она сейчас дискутируется. Я бы ни относился к ней как к чему-то такому, что уже произошло", - сказал премьер-министр.

"Совершенно точно пересматривать налоги задним числом или обязательства, которые взяла Украина, нельзя. Это путь в никуда", - добавил Гончарук.

Напомним, налоговый комитет ВР инициировал законопроект №1210, предусматривающий изменения формулировки по применению стимулирующих ставок рентной платы для добычи природного газа из новых скважин.

Профильная ассоциация (АГКУ) и бизнес-ассоциации (EBA, Американская торговая палата в Украине) выразили обеспокоенность относительно возможной отмены стимулирующей ренты для газодобывающей отрасли, заявив, что изменения в Налоговом кодексе могут остановить добычу газа в Украине.

Ассоциация газодобывающих компаний Украины сообщала, что внедрение с 1 января 2018 стимулирующей ренты (6% и 12% в зависимости от глубины залегания залежи) существенно оживило отечественный газодобывающей рынок. В частности, за 20 месяцев действия этих законодательных норм было заложено 185 новых скважин, 65 из которых пробурили частные компании, треть из которых - сверхглубокие (более 5 км) - это обеспечило дополнительную добычу 1 млрд куб. м газа.

Для сравнения, в 2017 году (до введения стимулирующей ренты – ред.) частные добытчики пробурили всего 22 скважины. Общий объем роста добычи природного газа независимыми добывающими компаниями в 2018 году достиг 7% (для сравнения, в 2017 году он составлял -0.1%), по итогам 2019 года также прогнозируется сохранение положительной динамики.

Так, после экспертных обсуждений позднее был инициирован законопроект №1210-1, в котором также не были учтены рекомендации экспертов и отрасли в вопросе сохранения стимулирующей ренты.

Напомним, действующая норма закона была предложена Министерством финансов в 2017 году на базе анализа данных недропользователей, Министерства энергетики и угольной промышленности и Государственной фискальной службы. Государство гарантировало закрепление данной нормы на 5 лет и сейчас парламентарии фактически хотят отменить ее спустя 20 месяцев.