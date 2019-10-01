ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін не підтримує перегляд ренти за користування надрами при видобутку газу

Новини » Економіка    01.10.2019 - 12:56
Кабмін не підтримує перегляд ренти за користування надрами при видобутку газу
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Уряд має намір шукати баланс інтересів

Уряд не планує підвищувати податки і в тому числі переглядати умови оподаткування, щодо яких була досягнута домовленість раніше. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Ми не плануємо підвищувати податки. Зараз у Верховній раді зареєстровано дуже багато різних ініціатив, не до всіх з них ми маємо безпосереднє відношення. Та норма (щодо скасування стимулюючих рентних ставок на буріння нових газових свердловин, - ред.) - вона зараз дискутується. Я б не ставився до неї як до чогось такого, що вже відбулося", - сказав прем'єр-міністр.

"Абсолютно точно переглядати податки заднім числом або зобов'язання, які взяла Україна, не можна. Це шлях в нікуди", - додав Гончарук.

Нагадаємо, податковий комітет ВР ініціював законопроект №1210, який передбачає зміни формулювання щодо застосування стимулюючих ставок рентної плати для видобутку природного газу з нових свердловин.

Профільна асоціація (АГКУ) та бізнес-асоціації (EBA, Американська торгова палата в Україні) висловили стурбованість щодо можливого скасування стимулюючої ренти для газодобувної галузі, заявивши, що зміни в Податковому кодексі можуть зупинити видобуток газу в Україні.

Асоціація газодобувних компаній України повідомляла, що впровадження з 1 січня 2018 стимулюючої ренти (6% і 12% в залежності від глибини залягання покладу) суттєво пожвавило вітчизняний газодобувний ринок. Зокрема, за 20 місяців дії цих законодавчих норм було закладено 185 нових свердловин, 65 з яких пробурили приватні компанії, третина з яких - надглибокі (більше 5 км) - це забезпечило додатковий видобуток 1 млрд куб. м газу.

Для порівняння, у 2017 році (до введення стимулюючої ренти – ред.) приватні добувачі пробурили всього 22 свердловини. Загальний обсяг зростання видобутку природного газу незалежними видобувними компаніями в 2018 році досяг 7% (для порівняння, у 2017 році він становив -0.1%), за підсумками 2019 року також прогнозується збереження позитивної динаміки.

Так, після експертних обговорень пізніше був ініційований законопроект №1210-1, в якому також не були враховані рекомендації експертів і галузі в питанні збереження стимулюючої ренти.

Нагадаємо, чинна норма закону була запропонована Міністерством фінансів в 2017 році на базі аналізу даних надрокористувачів, Міністерства енергетики та вугільної промисловості і Державної фіскальної служби. Держава гарантувала закріплення даної норми на 5 років і зараз парламентарії фактично хочуть скасувати її через 20 місяців.

Кабмін припинив повноваження окремих членів спостережної ради держбанків Разумков розповів, коли Рада розгляне Програму дій Кабміну
Новини України Кабінет Міністрів УкраїнинедраПодатки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся