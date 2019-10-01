Кабмін не підтримує перегляд ренти за користування надрами при видобутку газу

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Уряд має намір шукати баланс інтересів

Уряд не планує підвищувати податки і в тому числі переглядати умови оподаткування, щодо яких була досягнута домовленість раніше. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Ми не плануємо підвищувати податки. Зараз у Верховній раді зареєстровано дуже багато різних ініціатив, не до всіх з них ми маємо безпосереднє відношення. Та норма (щодо скасування стимулюючих рентних ставок на буріння нових газових свердловин, - ред.) - вона зараз дискутується. Я б не ставився до неї як до чогось такого, що вже відбулося", - сказав прем'єр-міністр.

"Абсолютно точно переглядати податки заднім числом або зобов'язання, які взяла Україна, не можна. Це шлях в нікуди", - додав Гончарук.

Нагадаємо, податковий комітет ВР ініціював законопроект №1210, який передбачає зміни формулювання щодо застосування стимулюючих ставок рентної плати для видобутку природного газу з нових свердловин.

Профільна асоціація (АГКУ) та бізнес-асоціації (EBA, Американська торгова палата в Україні) висловили стурбованість щодо можливого скасування стимулюючої ренти для газодобувної галузі, заявивши, що зміни в Податковому кодексі можуть зупинити видобуток газу в Україні.

Асоціація газодобувних компаній України повідомляла, що впровадження з 1 січня 2018 стимулюючої ренти (6% і 12% в залежності від глибини залягання покладу) суттєво пожвавило вітчизняний газодобувний ринок. Зокрема, за 20 місяців дії цих законодавчих норм було закладено 185 нових свердловин, 65 з яких пробурили приватні компанії, третина з яких - надглибокі (більше 5 км) - це забезпечило додатковий видобуток 1 млрд куб. м газу.

Для порівняння, у 2017 році (до введення стимулюючої ренти – ред.) приватні добувачі пробурили всього 22 свердловини. Загальний обсяг зростання видобутку природного газу незалежними видобувними компаніями в 2018 році досяг 7% (для порівняння, у 2017 році він становив -0.1%), за підсумками 2019 року також прогнозується збереження позитивної динаміки.

Так, після експертних обговорень пізніше був ініційований законопроект №1210-1, в якому також не були враховані рекомендації експертів і галузі в питанні збереження стимулюючої ренти.

Нагадаємо, чинна норма закону була запропонована Міністерством фінансів в 2017 році на базі аналізу даних надрокористувачів, Міністерства енергетики та вугільної промисловості і Державної фіскальної служби. Держава гарантувала закріплення даної норми на 5 років і зараз парламентарії фактично хочуть скасувати її через 20 місяців.