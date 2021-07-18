Кабмин не поддерживает инвесторов, вводя акциз на "зеленую" энергию, - инвестбанкир

"Акциз - шокирующая норма. Электроэнергия из ВИЭ - это же не предмет роскоши, не алкоголь. Зачем внедрять акциз на ВИЭ. Если это произойдет, это будет фактически еще одно снижение зеленого тарифа на 3,2%", - сказал Ереман.

По его словам, правительство никак не выполняет свои текущие обязательства по выплате долгов и при этом усиливает ответственность производителей ВИЭ за нарушение прогнозов по генерации электроэнергии.

"Все это создает проблемы для будущих "зеленых" аукционов. К сожалению, нет никаких целостных предложений по ВИЭ (от правительства, - ред.). Получается, что инвесторы, инвестбанки живут в своем мире, а Кабмин в своем", - подчеркнул он.

В то же время он отметил, что в перспективе нескольких лет Украине придется выводить из эксплуатации устаревшие атомные станции и угольные станции, поэтому, если не заниматься развитием ВИЭ в Украине - государству придется импортировать электроэнергию из других стран.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля настоящий законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Нидерландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Они подчеркнули, что вероятное внедрение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.