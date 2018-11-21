Кабмін підтримав посилення антирейдерських ініціатив

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Кабмін заборонив створювати філії комунальних підприємств в інших регіонах

Кабінет міністрів України підтримав посилення низки ініціатив, які спрямовані на попередження рейдерства. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, уряд вніс ряд змін, які ліквідують можливість створювати філії комунальних підприємств в інших регіонах. Також на засіданні прийнято рішення про те, що реєстратори, які претендують на доступ до професії, повинні складати відповідний кваліфікаційний іспит.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада планує внести зміни в Земельний кодекс для протидії рейдерству. Зокрема, пропонується встановити, що власник нерухомості може вимагати нотаріальне посвідчення договору, предметом якого є нерухоме майно або його частина, а також скасувати таку вимогу (крім випадків, коли відповідно до вимог закону така угода підлягає нотаріальному посвідченню).

При цьому така вимога про обов'язковість нотаріального посвідчення договору підлягає державній реєстрації як обтяження в Державному реєстрі прав на нерухоме майно та може бути скасована за заявою власника нерухомого майна.