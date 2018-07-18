Кабмін підтримав Стратегію низьковуглецевого розвитку України до 2050 року

Документ, зокрема, передбачає застосування у всіх секторах економіки "зелених" технологій

Кабінет міністрів України в ході засідання 18 липня 2018 року підтримав Стратегію низьковуглецевого розвитку України до 2050 року. Відповідне рішення є в розпорядженні РБК-Україна.

Відзначимо, прийнятий документ передбачає зниження обсягу викидів парникових газів, а також відмову від викопного палива і початок інвестування в поновлювані джерела енергії. Після підтримки стратегії Кабміном документ направлять до Секретаріату Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату, де стратегію мають прийняти на міжнародному рівні.

У той же час відзначимо, що Україна однією з перших країн світу розробила Стратегію низьковуглецевого розвитку. Положення і показники прийнятого документа будуть переглядатися кожні п'ять років, з огляду на національні обставини та можливості.





Фото: стратегія низьковуглецевого розвитку України

Нагадаємо, у серпні 2016 року президент України Петро Порошенко затвердив ратифікацію Паризької угоди з клімату.