Кабмін підтримав Стратегію низьковуглецевого розвитку України до 2050 року

Новини Політика 18.07.2018 - 14:16
Фото: Кабмін (РБК-Україна)
Фото: Кабмін (РБК-Україна)

Документ, зокрема, передбачає застосування у всіх секторах економіки "зелених" технологій

Кабінет міністрів України в ході засідання 18 липня 2018 року підтримав Стратегію низьковуглецевого розвитку України до 2050 року. Відповідне рішення є в розпорядженні РБК-Україна.

Відзначимо, прийнятий документ передбачає зниження обсягу викидів парникових газів, а також відмову від викопного палива і початок інвестування в поновлювані джерела енергії. Після підтримки стратегії Кабміном документ направлять до Секретаріату Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату, де стратегію мають прийняти на міжнародному рівні.

У той же час відзначимо, що Україна однією з перших країн світу розробила Стратегію низьковуглецевого розвитку. Положення і показники прийнятого документа будуть переглядатися кожні п'ять років, з огляду на національні обставини та можливості.
 


Фото: стратегія низьковуглецевого розвитку України

Нагадаємо, у серпні 2016 року президент України Петро Порошенко затвердив ратифікацію Паризької угоди з клімату.

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Теги:  Кабінет Міністрів України,  климат,  Остап Семерак  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС