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Кабмин поддержал создание Национальной социальной сервисной службы

Автор: Юлия Струк

Кабинет министров в ходе сегодняшнего заседания одобрил "Концепцию реализации государственной политики по социальной защите населения и защиты прав детей". Этот документ предусматривает создание в Украине Национальной социальной сервисной службы.

Об этом сообщает правительственный портал.

Указано, что Нацсоцслужбу предусмотрено создать как центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере социальной защиты населения, защиты прав детей, осуществления государственного контроля за соблюдением требований законодательства при предоставлении социальной поддержки и за соблюдением прав детей.

Ведомство будет создано путем реорганизации Государственной социальной службы.

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Концепция также предусматривает:

  • образовать территориальные органы Нацсоцслужбы на региональном и субрегиональном уровнях;
  • обеспечить непрерывность и последовательность реализации госполитики в сфере соцзащиты населения, защиты прав детей;
  • избежать дублирования функций по вопросам социальной защиты населения между местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, нерационального использования кадровых и финансовых ресурсов.

Кроме того, в документе прописан сервисный подход к оказанию соцподдержки по принципу его максимальной доступности для потребителей.

Напомним, Кабинет министров предлагает усилить ответственность за серые схемы при усыновлении детей.

Как писало РБК-Украина, в правительстве хотят законодательно усилить защиту детей, рожденных суррогатными матерями.

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