Кабмин поддержал создание Национальной социальной сервисной службы

Кабинет министров в ходе сегодняшнего заседания одобрил "Концепцию реализации государственной политики по социальной защите населения и защиты прав детей". Этот документ предусматривает создание в Украине Национальной социальной сервисной службы.
Об этом сообщает правительственный портал.
Указано, что Нацсоцслужбу предусмотрено создать как центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере социальной защиты населения, защиты прав детей, осуществления государственного контроля за соблюдением требований законодательства при предоставлении социальной поддержки и за соблюдением прав детей.
Ведомство будет создано путем реорганизации Государственной социальной службы.
Концепция также предусматривает:
Кроме того, в документе прописан сервисный подход к оказанию соцподдержки по принципу его максимальной доступности для потребителей.
Напомним, Кабинет министров предлагает усилить ответственность за серые схемы при усыновлении детей.
Как писало РБК-Украина, в правительстве хотят законодательно усилить защиту детей, рожденных суррогатными матерями.