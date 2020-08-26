Кабмин поддержал создание Национальной социальной сервисной службы

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кабинет министров в ходе сегодняшнего заседания одобрил "Концепцию реализации государственной политики по социальной защите населения и защиты прав детей". Этот документ предусматривает создание в Украине Национальной социальной сервисной службы.

Об этом сообщает правительственный портал.

Указано, что Нацсоцслужбу предусмотрено создать как центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере социальной защиты населения, защиты прав детей, осуществления государственного контроля за соблюдением требований законодательства при предоставлении социальной поддержки и за соблюдением прав детей.

Ведомство будет создано путем реорганизации Государственной социальной службы.

Концепция также предусматривает:

образовать территориальные органы Нацсоцслужбы на региональном и субрегиональном уровнях;

обеспечить непрерывность и последовательность реализации госполитики в сфере соцзащиты населения, защиты прав детей;

избежать дублирования функций по вопросам социальной защиты населения между местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, нерационального использования кадровых и финансовых ресурсов.

Кроме того, в документе прописан сервисный подход к оказанию соцподдержки по принципу его максимальной доступности для потребителей.

Напомним, Кабинет министров предлагает усилить ответственность за серые схемы при усыновлении детей.

Как писало РБК-Украина, в правительстве хотят законодательно усилить защиту детей, рожденных суррогатными матерями.