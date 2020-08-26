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Кабмін підтримав утворення Національної соціальної сервісної служби

Україна, Середа 26 серпня 2020 16:57
Кабмін підтримав утворення Національної соціальної сервісної служби
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів у ході сьогоднішнього засідання схвалив "Концепцію реалізації державної політики щодо соціального захисту населення та захисту прав дітей". Цей документ передбачає утворення в Україні Національної соціальної сервісної служби.

Про це повідомляє урядовий портал.

Вказано, що Нацсоцслужбу передбачається створити як центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, захисту прав дітей, здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки та за дотриманням прав дітей.

Відомство буде створено шляхом реорганізації Державної соціальної служби.

Концепція також передбачає:

  • утворити територіальні органи Нацсоцслужби на регіональному та субрегіональному рівнях;
  • забезпечити безперервність та послідовність реалізації держполітики у сфері соцзахисту населення, захисту прав дітей;
  • уникнути дублювання функцій з питань соціального захисту населення між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, нераціонального використання кадрових і фінансових ресурсів.

Крім того, у документі прописаний сервісний підхід до надання соцпідтримки за принципом його максимальної доступності для споживачів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує посилити відповідальність за сірі схеми при усиновленні дітей.

Як писало РБК-Україна, в уряді хочуть законодавчо посилити захист дітей, народжених сурогатними матерями.

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