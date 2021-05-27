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Кабмин поддержал ратификацию соглашения о сотрудничестве с Эстонией: что предлагается

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Украина, Четверг 27 мая 2021 14:02
Кабмин поддержал ратификацию соглашения о сотрудничестве с Эстонией: что предлагается Фото: Кабмин поддержал ратификацию соглашения о техническом сотрудничестве с Эстонией (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Кабинет министров Украины поддержал законопроект о ратификации Соглашения с правительством Эстонии о техническом и финансовом сотрудничестве. Документ передадут в Верховную раду.

Об этом сообщает правительственный портал.

"Эстонская республика - ценный партнер для Украины. Наши страны уже имеют успешный опыт сотрудничества в диджитал-проектах. Поэтому, вполне закономерно наше стремление расширить горизонты сотрудничества также в сфере образования, спорта и реформы государственного управления", - заявила вице-премьер -министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, соглашение будет способствовать увеличению объемов международных технических и финансовых ресурсов в виде:

  • ноу-хау, тренингов, консультаций, поставки оборудования и материалов, помощи связанной с внедрением новых технологий, необходимых для успешной реализации проектов;
  • грантов для финансирования поставок товаров, оборудования и материалов, работ и услуг, необходимых для успешной реализации проектов.

Отметим, премьер-министр Денис Шмыгаль и его эстонский коллега Юри Ратас подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве 27 ноября 2020 года.

Действие документа распространяется на все программы и проекты технической и финансовой помощи, которые реализуются в Украине и финансируются полностью или частично за счет Эстонии.

Напомним, Эстония направит 1 млн евро (более 33 млн гривен) гуманитарной помощи Украине. Это сделают в течение 2021 года.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кая Каллас подписали Совместное заявление по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества. В документе зафиксирована готовность Эстонии поддержать предстоящее вступление Украины в ЕС.

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