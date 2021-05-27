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Уряд підтримав ратифікацію угоди про співробітництво з Естонією: що пропонується

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Україна, Четвер 27 травня 2021 14:02
Уряд підтримав ратифікацію угоди про співробітництво з Естонією: що пропонується Фото: Кабмін підтримав ратифікацію угоди про технічне співробітництво з Естонією (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів України підтримав законопроект про ратифікацію Угоди з урядом Естонії про технічне та фінансове співробітництво. Документ передадуть до Верховної ради.

Про це повідомляє урядовий портал.

"Естонська республіка - цінний партнер для України. Наші країни уже мають успішний досвід співробітництва у діджитал-проектах. Тож, цілком закономірним є наше прагнення розширити горизонти співпраці також у сфері освіти, спорту та реформи державного управління", - заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

За її словами, угода сприятиме збільшенню обсягів міжнародних технічних та фінансових ресурсів у вигляді:

  • ноу-хау, тренінгів, консультацій, поставки обладнання та матеріалів, допомоги пов'язаної із впровадженням нових технологій, необхідних для успішної реалізації проектів;
  • грантів для фінансування постачання товарів, обладнання і матеріалів, робіт та послуг, необхідних для успішної реалізації проектів.

Зазначимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль та його естонський колега Юрі Ратас підписали відповідну угоду про співробітництво 27 листопада 2020 року.

Дія документу поширюється на всі програми та проекти технічної та фінансової допомоги, які реалізуються в Україні та фінансуються повністю або частково за рахунок Естонії.

Нагадаємо, Естонія направить 1 млн євро (понад 33 млн гривень) гуманітарної допомоги Україні. Це зроблять протягом 2021 року.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас підписали Спільну заяву за пріоритетними напрямами двостороннього співробітництва. У документі зафіксована готовність Естонії підтримати майбутній вступ України в ЄС.

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