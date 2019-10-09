Кабмин подаст изменения в бюджет для выплат шахтерам

Кабинет министров Украины планирует на следующей неделе подать в Верховную раду изменения в государственный бюджет, которые позволят погасить задержки по выплате заработной платы шахтерам. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Гончарука, изменения планируют подать в начале следующей недели.

"Мы рассчитываем на то, что на следующей неделе, в самом начале недели мы подадим в парламент необходимые изменения в государственный бюджет, чтобы как можно быстрее они были приняты парламентом и люди (шахтеры - ред.) могли получить свои зарплаты, которые они заработали", - добавил премьер.

Ранее Гончарук сообщил, что Кабмин планирует в субботу, 12 октября, принять окончательные изменения в государственный бюджет. Выплата зарплат шахтеров остается одной из главных проблем.

Также сообщалось, что в Украине не планирует повышение тарифов. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам Кабмин в ближайшее время не планирует вносить изменения в тарифах.