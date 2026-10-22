Кабмін планує до кінця тижня ухвалити нові правила бронювання: що зміниться

Кабінет міністрів України планує до кінця тижня ухвалити оновлені правила бронювання від мобілізації.
Як передає РБК-Україна, про це повідомив заступник комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.
"Станом на сьогодні з проєкту постанови виключено пункт про неврахування працівників, які мають відстрочку від мобілізації, при розрахунку квоти бронювання", - повідомив Кисилевський.
За словами нардепа, про статус проєкту в середу комітет поінформував міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко. Дискусія щодо перегляду квот для окремих секторів економіки ще не фіналізована.
У постанові залишиться пункт про створення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних як дорадчого органу при Кабміні.
Центр перевірятиме обґрунтованість критеріїв, за якими бронювання здійснюють центральні органи виконавчої влади та місцеві адміністрації, і зможе лише рекомендувати їх переглянути.
"Остаточне рішення ухвалюватимуть ЦОВВ та місцеві адміністрації", - наголосив Кисилевський.
Міністерство економіки, як зазначив нардеп, не очікує суттєвих змін критеріїв, за якими воно здійснює бронювання.
Нагадаємо, в Україні хочуть переглянути правила бронювання через великі зловживання, проте кардинальних змін для критичних установ не очікується.
13 жовтня Кабмін ухвалив постанову про організацію бронювання військовозобов'язаних.
Частину про відсотки бронювання доопрацьовуватимуть ще п'ять днів.
Також ми писали, що проти скорочення квоти для ОПК зі 100% до 85% виступила оборонна галузь.
За оцінкою Української Ради зброярів, працівники ОПК становлять не більше 10% усіх заброньованих.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав не поспішати з висновками щодо змін у бронюванні та відстрочках.
За його словами, йдеться про можливі зміни, а не про ухвалений закон.