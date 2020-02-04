Кабмин планирует весной запуск проекта по централизации госзакупок

Фото: Дмитрий Дубилет (РБК-Украина)

Пилотный проект централизации госзакупок стартует с 1 марта

Украинское правительство планирует весной запуск пилотного проекта централизации государственных закупок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра Кабмина Дмитрия Дубилета "Интерфакс-Украина".

По его словам, запуск пилотного проекта стартует с 1 марта. При этом министр рассчитывает, что до конца года все министерства будут делать большинство закупок с помощью нового сервиса.

"У нас пилот начинается 1 марта. Мы обязываем все министерства закупать определенный артикул продукции только через центральную закупочную организацию. Это бумага, бензин, какие-то компьютерные комплектующие", - сообщил Дубилет.

Также он сообщил, что правительство планирует запуск еще двух проектов. В частности, до 1 апреля планируется запуск проекта по электронному больничному, а до 1 июля - запуск пилота по электронной акцизной марке.

Ранее сообщалось, что релиз мобильного приложения "Дія", с помощью которого ряд государственных услуг будут доступны в режиме онлайн, перенесли на неделю. Планируется, что релиз состоится 6 февраля.

Также РБК-Украина писало, что Кабмин отменил дублирование е-деклараций в бумажной форме. Также правительство отменило передачу пакета бумажных документов в налоговую.