Кабмин планирует урегулировать добровольную уплату ЕСВ жителями оккупированных территорий

Согласно документу, лица, которые достигли 16-летнего возраста, с местом проживания на временно оккупированной территории Украины, имеют право подать в налоговый орган на другой территории Украины соответствующее заявление о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, сейчас существует проблема отсутствия у граждан Украины, которые постоянно живут на оккупированной территории, права на добровольную уплату единого взноса.

В то же время для целей этого порядка термин "временно оккупированная территория" употребляется в значении, определенном статьей 3 закона Украины от 15 апреля 2014 года "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории", то есть только территория Автономной Республики Крым и города Севастополя.