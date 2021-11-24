Кабмін планує врегулювати добровільну сплату ЄСВ мешканцями окупованих територій

Згідно з документом, особи, які досягали 16-річного віку, із місцем проживання на тимчасово окупованій території України, мають право подати до податкового органу на іншій території України відповідну заяву про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, наразі існує проблема відсутності у громадян України, які постійно мешкають на окупованій території, права на добровільну сплату єдиного внеску.

Водночас для цілей цього Порядку термін "тимчасово окупована територія" вживається у значенні, визначеному статтею 3 закону України від 15 квітня 2014 року "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території", тобто лише територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.