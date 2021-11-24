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Кабмин планирует урегулировать добровольную уплату ЕСВ жителями оккупированных территорий

Новина українською →
Украина, Среда 24 ноября 2021 17:29
Кабмин планирует урегулировать добровольную уплату ЕСВ жителями оккупированных территорий Фото: жители оккупированных территорий смогут добровольно платить ЕСВ
Автор: Александр Белоус

Министерство финансов подготовило проект постановления Кабинета министров о Порядке добровольной уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование плательщиками единого взноса с местонахождением (местом жительства) на временно оккупированной территории Украины. Сейчас этот вопрос не урегулирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Согласно документу, лица, которые достигли 16-летнего возраста, с местом проживания на временно оккупированной территории Украины, имеют право подать в налоговый орган на другой территории Украины соответствующее заявление о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, сейчас существует проблема отсутствия у граждан Украины, которые постоянно живут на оккупированной территории, права на добровольную уплату единого взноса.

В то же время для целей этого порядка термин "временно оккупированная территория" употребляется в значении, определенном статьей 3 закона Украины от 15 апреля 2014 года "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории", то есть только территория Автономной Республики Крым и города Севастополя.

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