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Кабмін планує врегулювати добровільну сплату ЄСВ мешканцями окупованих територій

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Україна, Середа 24 листопада 2021 17:29
Кабмін планує врегулювати добровільну сплату ЄСВ мешканцями окупованих територій Фото: мешканці окупованих територій зможуть добровільно сплачувати ЄСВ
Автор: Олександр Білоус

Міністерство фінансів підготувало проект постанови Кабінету міністрів щодо Порядку добровільної сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування платниками єдиного внеску із місцезнаходженням (місцем проживання) на тимчасово окупованій території України. Зараз це питання неврегульоване.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Згідно з документом, особи, які досягали 16-річного віку, із місцем проживання на тимчасово окупованій території України, мають право подати до податкового органу на іншій території України відповідну заяву про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, наразі існує проблема відсутності у громадян України, які постійно мешкають на окупованій території, права на добровільну сплату єдиного внеску.

Водночас для цілей цього Порядку термін "тимчасово окупована територія" вживається у значенні, визначеному статтею 3 закону України від 15 квітня 2014 року "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території", тобто лише територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

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