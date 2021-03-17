Кабмин планирует перевести все субсидии в денежную форму

Министерство социальной политики подготовило проект постановления Кабинета министров об изменении порядка предоставления жилищных субсидий населению. Документом предлагается отменить субсидии в натуральной форме.
Проект документа размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Как отмечается пояснительной записке к проекту, сейчас действуют две модели денежной формы предоставления льгот и субсидий.
Первая - безналичная форма, при которой средства перечисляются на счет Минсоцполитики, открытый в Ощадбанке, откуда направляются банком на счета поставщиков жилищно-коммунальных услуг согласно представленным ими реестрами о суммах начисленных платежей за ЖКУ.
Вторая - наличная форма, когда наличные выплачивается непосредственно получателю на его счет, открытый в банковском учреждении или через отделения "Укрпошты". В таком случае расчеты с предприятиями - поставщиками жилищно-коммунальных услуг проводит потребитель (получатель льготы или субсидии) самостоятельно.
"Поскольку в январе 2021 года жилищную субсидию получало почти 2,8 млн домохозяйств, в том числе в денежной наличной форме около 2,6 млн домохозяйств (более 92%), является целесообразным перейти исключительно на наличную денежную форму ее выплаты", - говорится в документе.
В таком случае граждане, которым назначена субсидия, обязані ежемесячно самостоятельно оплачивать стоимость фактически потребленной услуги с учетом выплаченной им наличными жилищной субсидии.
"При этом государство, в лице правительства, прекращает выполнять несвойственные ему функции посредника между гражданами и поставщиками жилищно-коммунальных услуг", - отмечается в документе.
Отметим, в госбюджете на 2021 год расходы на выплату жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных и предусмотрены в сумме 36,6 млрд гривен, что на 1,5% меньше, чем в 2020 году.
Напомним, уменьшение среднего размера жилых субсидии в феврале 2021 года связано с проведением перерасчета за январь. Это произошло из-за снижения цен на природный газ для населения задним числом.