Кабмин планирует отложить повышение тарифов на электроэнергию для населения еще на месяц

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, постановление о ПСО является единственным механизмом, который регулирует вопросы расчетов между участниками рынка в рамках применения фиксированной цены для бытовых потребителей с применением единого тарифа - 1,68 грн/кВт*ч.

Планировалось, что механизм ПСО будет действовать до 1 августа. По расчетам Минэнерго, переход на рыночные цены привел бы к увеличению тарифов для населения вдвое.

"Учитывая указанное и необходимость продолжения защиты бытовых потребителей от резкого роста цены на электрическую энергию, предлагается продлить срок действия действующей модели ПСО еще на один месяц, до 31.08.2021. Это создаст предпосылки для более эффективного проработки с заинтересованными сторонами обновленной модели ПСО с последующим ее направлением на рассмотрение Кабинета министров Украины", - отмечают авторы проекта постановления.