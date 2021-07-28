Уряд планує відкласти підвищення тарифів на електроенергію для населення ще на місяць

Кабінет міністрів планує продовжити до 31 серпня дію постанови про покладення спеціальних обов'язків (ПСО) на учасників ринку електричної енергії. До кінця літа буде діяти тариф на електроенергію для населення на рівні 1,68 гривень за кВт·год.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект документу, включений до порядку денного засідання уряду 28 липня.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, постанова про ПСО єдиним механізмом, який врегульовує питання розрахунків між учасниками ринку в рамках застосування фіксованої ціни для побутових споживачів із застосуванням єдиного тарифу - 1,68 грн/кВт год.

Планувалося, що механізм ПСО діятиме до 1 серпня. За розрахунками Міненерго, перехід на ринкові ціни призвів би до збільшення тарифів для населення вдвічі.

"Враховуючи зазначене та необхідність продовження захисту побутових споживачів від різкого зростання ціни на електричну енергію, пропонується продовжити термін дії чинної моделі ПСО ще на один місяць, до 31.08.2021. Це створить передумови для більш ефективного опрацювання із зацікавленими сторонами оновленої моделі ПСО з наступним її направленням на розгляд до Кабінету міністрів України", - зазначають автори проекту постанови.