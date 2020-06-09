Кабмин планирует ослабить карантин: что изменится

Завтра Кабинет министров на своем заседании внесет изменения в постановление о введенных карантинных мероприятиях. Планируется ряд точечных послаблений для всей Украины.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабмине.

"В повестке дня будут изменения в постановление, касающиеся определенных послаблений. Одно из них касается туризма. Это будет касаться увеличения количества человек в туристических группах. Это касается всей страны. Какие-то точечные планируют ослабления", - рассказали в правительстве.

Вместе с тем на заседании не планируют делать исключений и ослаблять карантин для отдельных регионов.

"Никакой регион правительство не может ослаблять. Потому что правительством установлены критерии послабления. Эти решения должна принимать в каждом регионе комиссия ТЭБ и ЧС. Если ситуация очень плохая, там наоборот могут усиливать", - отметил источник.

Так, в пятницу замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в ближайшее время на заседании правительства могут рассмотреть вопрос о разрешении на передвижение туристов в группе до 50 человек. Сейчас туристические группы передвигаются в количестве не более 10 человек.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый и председатель Львовской ОГА Максим Козицкий просят Кабмин разрешить возобновить работу областных маршрутов, фитнес-центров и спортивных учреждений.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на сегодня в Украине семь областей и Киев не готовы к смягчению карантина, среди которых и Львовская.