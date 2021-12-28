ru ua
Вт, 28 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Уряд планує обмежити ціну на газ для виробників хліба: скільки платитимуть

Новость на русском →
Україна, Вівторок 28 грудня 2021 12:28
Уряд планує обмежити ціну на газ для виробників хліба: скільки платитимуть Фото: пекарям продаватимуть газ по 25 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус, Юрій Дощатов

Кабінет міністрів планує обмежити ціну на газ власного видобутку для підприємств із виробництва хліба на рівні 25 тисяч гривень за 1 тисячу кубометрів. Крім того, планується встановити, що торгівельна надбавка не може перевищувати 1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови, яки є в розпорядженні агентства.

Планується, що обмеження будуть діяти у період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2022 року.

Документом пропонується встановити, що ціна газу визначається щомісячно як середньоарифметичне значення котирувань на біржах, але повинна бути не більше 25 тисяч копійок за 1 тис. куб. м (з урахуванням ПДВ).

Згідно з проектом постанови, торгівельна надбавка за постачання природного газу власного видобутку для забезпечення потреб суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є виробництво хліба та хлібобулочних виробів, встановлюється на рівні не вище одного відсотка.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд України розробляє механізми підтримки хлібопекарів, а також виробників соціальних продуктів харчування через значене підвищення цін на газ. Також розглядається можливість встановлення максимальних націнок на соціальні продукти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціна на газ
NEWS
Кулеба виключає будь-який "тиск" на Україну: не треба навіть намагатися це зробити
Кулеба виключає будь-який "тиск" на Україну: не треба навіть намагатися це зробити
DAILY
Дмитро Кулеба: "Велика угода" між Заходом і Росією – це ненаукова фантастика
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: "Велика угода" між Заходом і Росією – це ненаукова фантастика