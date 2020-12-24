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Кабмин не планирует ограничивать авиасообщение на новогодние праздники

Автор: Андрей Козловский, Марианна Присяжнюк

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что правительство не планирует вводить ограничения на международные авиасообщения. Рейсы в другие страны будут осуществлять в обычном режиме.

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Об этом Дмитрий Кулеба заявил во время брифинга.

"Я хочу заверить, что таких планов нет (ограничения путешествий, - ред.) Правительство понимает, что люди настроились на праздники и не планирует вводить ограничения на авиасообщения", - сказал глава ведомства.

Напомним, накануне министр инфраструктуры Украины Владислав Крыклий заявил, что значительная часть авиарейсов с Европейским союзом может восстановиться уже в 2021 году.

Также ранее сообщалось, что Украина пока не планирует запрещать авиасообщение с Британией из-за обнаружения новой мутации коронавируса. Правительство следит за ситуацией в Соединенном Королевстве и может пересмотреть свое решение.

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