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Кабмін не планує обмежувати авіасполучення на новорічні свята

Автор: Андрій Козловський, Маріанна Присяжнюк

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що уряд не планує запроваджувати обмеження на міжнародні авіасполучення. Рейси в інші країни здійснюватимуть у звичайному режимі.

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Про це Дмитро Кулеба заявив під час брифінгу.

"Я хочу запевнити, що таких планів немає (обмеження подорожей, - ред.) Уряд розуміє, що люди налаштувалися на свята й не планує запроваджувати обмеження на авіасполучення", - сказав голова відомства.

Нагадаємо, напередодні міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що значна частина авіарейсів з Європейським союзом може відновитися вже у 2021 році.

Також раніше повідомлялось, що Україна поки що не планує забороняти авіасполучення з Британією через виявлення нової мутації коронавірусу. Уряд стежить за ситуацією в Сполученому Королівстві та може переглянути своє рішення.

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