Кабмин планирует конструктивное сотрудничество с МВФ после безрезультатной миссии фонда

"Продолжаем конструктивное сотрудничество с МВФ", - написал он.

Как отметил Шмыгаль, во время работы миссии договорились о следующих шагах, обсудили сроки их выполнения, а правительство четко понимает ожидаемые результаты.

"За время работы виртуальной миссии мы очертили круг вопросов, по которым мы продолжаем конструктивный диалог. Это вопросы в сфере антикоррупционного законодательства, энергетики, развития финансового сектора и дальнейшей фискальной консолидации", - сообщил он.

По его словам, "по всем этим вопросам правительство имеет четкое видение изменений, необходимых для получения транша по программе Stand-by".