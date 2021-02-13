Уряд планує конструктивну співпрацю з МВФ після безрезультатної місії фонду

"Продовжуємо конструктивну співпрацю з МВФ", - написав він.

Як зазначив Шмигаль, під час роботи місії домовилися про наступні кроки, обговорили строки їх виконання, а уряд чітко розуміє очікувані результати.

"За час роботи віртуальної місії ми окреслили коло питань, стосовно яких ми продовжуємо конструктивний діалог. Це питання у сферах антикорупційного законодавства, енергетики, розвитку фінансового сектору та подальшої фіскальної консолідації", - повідомив він.

За його словами, "з усіх цих питань уряд має чітке бачення змін, необхідних для отримання траншу за програмою Stand-by".