Кабмин планирует изменить температурный режим: в квартирах станет холоднее

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Хватит ли Украине газа и угля на зиму? В Кабмине готовят несколько сценариев ".

Как отмечается в материале, снизить температурный минимум для жилых помещений с 18-20 до 16 градусов правительство может уже в ближайшее время.

Принять такое решение собирались на прошлой неделе, но, как сообщили РБК-Украина источники в правительстве, еще не согласованы некоторые детали документа.