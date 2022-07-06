Кабмин планирует изменить температурный режим: в квартирах станет холоднее

Кабинет министров планирует снизить минимальную температуру в жилых помещениях зимой. В целях экономии энергоресурсов минимум составит 16 градусов.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Хватит ли Украине газа и угля на зиму? В Кабмине готовят несколько сценариев".
Как отмечается в материале, снизить температурный минимум для жилых помещений с 18-20 до 16 градусов правительство может уже в ближайшее время.
Принять такое решение собирались на прошлой неделе, но, как сообщили РБК-Украина источники в правительстве, еще не согласованы некоторые детали документа.
Напомним, министр развития громад и территорий Алексей Чернышов заявил, что эта зима будет сверхсложной, и сказал, что поставки тепла в квартиры украинцев будут сокращены.
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