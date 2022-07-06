Кабмін планує змінити температурний режим: у квартирах стане холодніше

Кабінет міністрів планує знизити мінімальну температуру в житлових приміщеннях взимку. З метою економії енергоресурсів мінімум складе 16 градусів.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Чи вистачить Україні газу і вугілля на зиму? У Кабміні готують кілька сценаріїв".
Як наголошується в матеріалі, знизити температурний мінімум для житлових приміщень з 18-20 до 16 градусів уряд може вже найближчим часом.
Прийняти таке рішення збиралися минулого тижня, але, як повідомили РБК-Україна джерела в уряді, ще не узгоджені деякі деталі документа.
Нагадаємо, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив, що ця зима буде надскладною, і сказав, що поставки тепла в квартири українців будуть скорочені.
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