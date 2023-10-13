Кабмін підтримав реорганізацію НАУ: що буде з вишом

Кабмін погодив пропозицію Міністерства освіти і науки щодо реорганізації НАУ.

Заклад мають поділити на державний університет "Київський авіаційний інститут" та Українську державну льотну академію з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки.

Реорганізація НАУ

Про реорганізацію університету почали говорити наприкінці вересня. Тему підняли через низку проблем в навчальному закладі. Зокрема, керівництво НАУ звинувачують у тому, що у виші не змогли розробити жодного безпілотника з початку повномасштабної війни.

НАУ планують розділити на Державний університет "Київський авіаційний інститут" і Українську державну льотну академію у Кропивницькому.

Заклади мають стати ключовими центрами розвитку авіаційної галузі в Україні щодо підготовки пілотів, розробки нових дизайнів і введення в експлуатацію інноваційних дронів.

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