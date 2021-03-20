Кабмин пересмотрит ограничения по транспорту в "красной" зоне

Кабинет министров пересмотрит ограничения по работе общественного транспорта в "красной" зоне карантина. Такое решение приняла Государственная комиссия ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины .

"Отдельно на заседании был рассмотрен вопрос урегулирования работы транспорта. Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение поручить Мининфраструктуры вместе с Минздравом и другими заинтересованными органами проработать вопрос функционирования транспорта в регионах, где установлен красный уровень эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

Отметим, что в "красной" зоне запрещено совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (кроме транзитных перевозок).

Однако разрешена перевозка пассажиров: