Кабмін перегляне обмеження по транспорту в "червоній" зоні

Кабінет міністрів перегляне обмеження щодо роботи громадського транспорту в "червоній" зоні карантину. Таке рішення ухвалила Державна комісія ТЕБ та НС.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України .

"Окремо на засіданні було розглянуто питання врегулювання роботи транспорту. Комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення доручити Мінінфраструктури разом з МОЗ та іншими зацікавленими органами опрацювати питання функціонування транспорту в регіонах, де встановлений червоний рівень епідемічної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що в "червоній" зоні заборонено здійснення регулярних і нерегулярних транспортних перевезень (крім транзитних перевезень).

Проте дозволено перевезення пасажирів: