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Кабмин может пересмотреть карантинные меры в церквях

Новости » Коронавирус     02.06.2020 - 18:55
Кабмин может пересмотреть карантинные меры в церквях
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Церквям могут разрешить проводить массовые службы с прихожанами

Кабинет министров Украины может пересмотреть карантинные ограничения в церквях. В частности, речь идет о допуске большего числа прихожан в храмы

Об этом на встрече с представителями Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает правительственный портал.

Сообщается, что духовенство предоставило правительству ряд предложений по ослаблению карантина в церквях. Шмыгаль согласился с мнением о возможности пересмотра и смягчения требований о количестве прихожан на религиозных мероприятиях.

"Надеюсь, мы будем и дальше смягчать условия по мере того, как будет снижаться заболеваемость. Мы действительно хотим, чтобы наш карантин был адаптивный и эффективный, и мы вернулись к привычной жизни", - добавил премьер.

Напомним, в мае в рамках ослабления карантина церквям разрешили проводить богослужения с прихожанами из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров площади храма.

Сегодня стало известно, что из-за новой вспышки коронавируса в Славянске Донецкой области ужесточат карантин, будут закрыты финтес-центры и спортивные залы, а также снова запретят учебу в группах до 10 человек.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины церковькарантинДенис Шмыгаль
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