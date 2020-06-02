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Кабмін може переглянути карантинні заходи в церквах

Новини » Коронавірус     02.06.2020 - 18:55
Кабмін може переглянути карантинні заходи в церквах
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Церквам можуть дозволити проводити масові служби з парафіянами

Кабінет міністрів України може переглянути карантинні обмеження у церквах. Зокрема, мова йде про допуск більшого числа парафіян до храмів

Про це на зустрічі з представниками Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає урядовий портал.

Повідомляється, що духовенство надало уряду низку пропозицій щодо послаблення карантину в церквах. Шмигаль погодився з думкою про можливість перегляду і пом'якшення вимог про кількість парафіян на релігійних заходах.

"Сподіваюся, ми будемо і далі пом'якшувати умови по мірі того, як буде знижуватися захворюваність. Ми дійсно хочемо, щоб наш карантин був адаптивний і ефективний, і ми повернулися до звичного життя", - додав прем'єр.

Нагадаємо, в травні в рамках ослаблення карантину церквам дозволили проводити богослужіння з парафіянами з розрахунку не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі храму.

Сьогодні стало відомо, що через новий спалах коронавірусу у Слов'янську Донецької області посилять карантин, будуть закриті фінтес-центри та спортивні зали, а також знову заборонять навчання у групах до 10 осіб.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України церковькарантинДенис Шмигаль
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