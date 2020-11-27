Кабмин перераспределил план заимствований на 2021 год в пользу внешних

Финансирование общего фонда государственного бюджета по долговым операциям в 2021 году сокращено на 30 548,7 млн грн, при этом внешнее финансирование увеличено на 49 167,7 млн грн, внутреннее - уменьшено на 79 716,4 млн грн. Соответствующая норма заложена в проекте государственного бюджета ко второму чтению.

Текст документа (проект № 4000) обнародован на сайте Верховной рады.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, средневзвешенная ставка для внутренних долговых инструментов повышена на 0,6 процентных пункта, что вызвано ухудшением конъюнктуры на внутреннем рынке, для внешних долговых инструментов - уменьшена на 2,4 п.п., что вызвано расширением источников финансирования с низкой стоимостью.

"Вместе с этим, условия государственных заимствований могут меняться в зависимости от влияния политических, экономических и геополитических факторов", - говорится в документе.

Документом определен на 31 декабря 2021 года предельный объем государственного долга в сумме 2 544 899,9 млн грн и предельный объем гарантированного государством долга в сумме 350 489,7 млн грн.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров передал в Верховную раду проект государственного бюджета на 2021 год. Доходы проекта государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению предусмотрены в сумме 1 092 083,3 млн грн. Доходы предлагается увеличить по сравнению с первым чтением на 20 938,5 млн грн. Расходы проекта госбюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 1 328 201,6 млн грн, что на 2 779,9 млн грн меньше, чем в первом чтении.

Напомним, Кабинет министров планирует получить от приватизации государственного имущества в 2021 году 12 млрд грн. По сравнению с первым чтением план увеличен в два раза (с 6 млрд грн).