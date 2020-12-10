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Кабмін перерозподілив 51,6 млн гривень субвенції на зарплату педагогам

Україна, Четвер 10 грудня 2020 13:57
Кабмін перерозподілив 51,6 млн гривень субвенції на зарплату педагогам
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів перерозподілив понад 51 млн грн видатків освітньої субвенції між місцевими бюджетами. Це зробили, аби не допустити виникнення заборгованості із заробітної плати педагогам.

Про це повідомляє урядовий портал.

Таке рішення Кабмін ухвалив 9 грудня.

"Перерозподіл дасть змогу уникнути виникнення заборгованості з виплати заробітної плати педагогам закладів загальної середньої освіти окремих адміністративно-територіальних одиниць Вінницької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Одеської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей", - сказано у повідомленні.

Крім перерозподілу 51 млн 629,8 тис. гривень видатків освітньої субвенції, розподілять резерв освітньої субвенції в сумі 4 млн 679,8 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві освіти і науки анонсували, що на 2021 рік проектом державного бюджету передбачене підвищення зарплат працівників бюджетної сфери, в тому числі і педагогів. Заплановане підвищення з січня - на 20%, а з липня - ще на 8,3%.

Як писало РБК-Україна, у вересні Верховна рада рекомендувала Кабінету міністрів передбачити 6 млрд гривень на доплати педагогам до кінця 2020 року.

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