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В Минобразовании анонсировали повышение зарплат педагогов на более чем четверть

Украина, Вторник 24 ноября 2020 10:30
В Минобразовании анонсировали повышение зарплат педагогов на более чем четверть
Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Врио министра образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что на 2021 год проектом государственного бюджета предусмотрено повышение зарплат работников бюджетной сферы, в том числе и педагогов. Запланировано повышение с января - на 20%, а с июля - еще на 8,3%.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В проекте госбюджета указано, что должностные оклады работников по Единой тарифной сетке в 2021 году будут увеличиваться дважды: с 1 января и с 1 июля.

"Зарплаты педагогов будут расти... С января 2021-го размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работников бюджетной сферы, в том числе области образования и науки, увеличатся на 20%, а с июля - еще на 8,3%", - написал глава Минобразования.

Он заверил, что средства на такое увеличение должностных окладов и зарплат на следующий год предусмотрены.

С 1 сентября должностные оклады всех работников бюджетной сферы, в частности педагогов, были повышены на 5,8%.

Напомним, в сентябре Верховная рада рекомендовала Кабинету министров предусмотреть 6 млрд гривен на доплаты педагогам до конца 2020 года.

Как писало РБК-Украина, в начале ноября Рада одобрила за основу государственный бюджет на 2021 год. Парламентарии поддержали за основу и в целом проект постановления №4000-П.

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