Кабмин перераспределил 1,5 млн гривен на ремонт админздания МЭРТ

Капремонт кровли здания МЭРТ в Киеве не проводился со времен ввода в эксплуатацию

Кабинет министров Украины перераспределил 1,5 млн гривен на ремонт административного здания Министерства экономического развития и торговли. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Сообщается, что капитальный ремонт кровли админздания МЭРТ в Киеве не проводился со времен ввода в эксплуатацию, на сегодня она является аварийной и непригодной к дальнейшей эксплуатации. Вместе с тем за счет мер по энергосбережению были сэкономлены средства на оплату коммунальных услуг и энергоносителей.

В связи с этим предлагается перераспределить расходы по бюджетной программе "Руководство и управление в сфере экономического развития и торговли" путем увеличения расходов развития в сумме 1,5 млн гривен за счет снижения расходов потребления.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, в МЭРТ начали работу над Экспортной стратегией Украины.