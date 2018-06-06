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Кабмин перераспределил 1,5 млн гривен на ремонт админздания МЭРТ

НовостиЭкономика    06.06.2018 - 16:43
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Капремонт кровли здания МЭРТ в Киеве не проводился со времен ввода в эксплуатацию

Кабинет министров Украины перераспределил 1,5 млн гривен на ремонт административного здания Министерства экономического развития и торговли. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Сообщается, что капитальный ремонт кровли админздания МЭРТ в Киеве не проводился со времен ввода в эксплуатацию, на сегодня она является аварийной и непригодной к дальнейшей эксплуатации. Вместе с тем за счет мер по энергосбережению были сэкономлены средства на оплату коммунальных услуг и энергоносителей.

В связи с этим предлагается перераспределить расходы по бюджетной программе "Руководство и управление в сфере экономического развития и торговли" путем увеличения расходов развития в сумме 1,5 млн гривен за счет снижения расходов потребления.

 

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, в МЭРТ начали работу над Экспортной стратегией Украины.  

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, МЭРТ, ремонт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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