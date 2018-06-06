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Кабмін перерозподілив 1,5 млн гривень на ремонт адмінбудівлі МЕРТ

НовиниЕкономіка    06.06.2018 - 16:43
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Капремонт покрівлі будівлі МЕРТ в Києві не проводився з часів введення в експлуатацію

Кабінет міністрів України перерозподілив 1,5 млн гривень на ремонт адміністративної будівлі Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Повідомляється, що капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі МЕРТ в Києві не проводився з часів введення в експлуатацію, на сьогодні вона є аварійною та непридатною до подальшої експлуатації. Разом з тим за рахунок заходів з енергозбереження були зекономлені кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

У зв'язку з цим пропонується перерозподілити видатки за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі" шляхом збільшення видатків розвитку в сумі 1,5 млн гривень за рахунок зниження витрат споживання.

 

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, у МЕРТ почали роботу над Експортною стратегією України.

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, МЕРТ, ремонт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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