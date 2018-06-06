Кабмін перерозподілив 1,5 млн гривень на ремонт адмінбудівлі МЕРТ

Капремонт покрівлі будівлі МЕРТ в Києві не проводився з часів введення в експлуатацію

Кабінет міністрів України перерозподілив 1,5 млн гривень на ремонт адміністративної будівлі Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Повідомляється, що капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі МЕРТ в Києві не проводився з часів введення в експлуатацію, на сьогодні вона є аварійною та непридатною до подальшої експлуатації. Разом з тим за рахунок заходів з енергозбереження були зекономлені кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

У зв'язку з цим пропонується перерозподілити видатки за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі" шляхом збільшення видатків розвитку в сумі 1,5 млн гривень за рахунок зниження витрат споживання.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, у МЕРТ почали роботу над Експортною стратегією України.