Кабмін переходить на жорстку економію через дефіцит бюджету

Бюджет на 2027 рік формуватимуть з максимальною економією

"Також уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. За результатами ми вже знайшли 70 мільярдів економії, які в повному обсязі підуть, будуть спрямовані на потреби оборони", - заявив Корецький.

За його словами, попри жорстку економію, держава виконає всі соціальні зобов'язання перед громадянами.

"При цьому маємо виконати всі необхідні соціальні зобов'язання. Таким чином щодо пенсій, зарплат, - проблем не буде", - додав прем'єр-міністр.

Прем'єр-міністр повідомив, що принцип економії кожної бюджетної гривні застосують і під час підготовки державного бюджету на наступний рік.

"Під час підготовки бюджету на 27-й рік ми також маємо виходити з принципу максимальної економії кожної бюджетної гривні. Прошу депутатів активно долучитися до процесу формування бюджету на 27-й рік", - зазначив Корецький.

Уряд проведе аудит Міністерства оборони

Другим завданням уряду прем'єр назвав перевірку видатків оборонного відомства.

"Другим моїм завданням і всього уряду буде детальний аудит потреб Міністерства оборони", - заявив Корецький.

За його словами, протягом місяця уряд проаналізує всі проблеми, щоб забезпечити максимально ефективне використання бюджетних ресурсів.

"Безумовно, ми будемо аналізувати, вивчати кожну гривню, але війна суттєво змінюється, війна суттєво дорожчає, це реальність, повинні реагувати на ці виклики", - підсумував Корецький.

Про залежність державного бюджету від зовнішньої підтримки говорили й раніше. Тим часом економіст Богдан Данилишин попереджав, що бюджетна рівновага держави значною мірою тримається на іноземних грантах, а не на власних доходах.