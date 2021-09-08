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Кабмин передал управление туризмом от Минкульта в Мининфраструктуры

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров передал Государственное агентство развития туризма в сферу управления Министерства инфраструктуры. До этого времени оно входило в сферу управления Министерства культуры, молодежи и спорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 8 сентября, которое транслировалось на Youtube.

Документом предусматривается возложение функций по обеспечению формирования и реализации государственной политики в сфере туризма и курортов (кроме государственного надзора (контроля) в сфере туризма и курортов) на Мининфраструктуры.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, развитие туристической инфраструктуры невозможно без создания интегрированного в мировую транспортную сеть безопасно функционирующего и эффективного транспортного комплекса Украины.

Документ вносит изменения в положения о Министерстве культуры, молодежи и спорта, о Государственном агентстве развития туризма и о Министерстве инфраструктуры.

Согласно документу, Мининфраструктуры:

  • распространяет социальную рекламу в сфере туризма;
  • организует учет туристических ресурсов Украины, обеспечивает их рациональное использование и охрану;
  • определяет перечень должностей специалистов туристического сопровождения и квалификационные требования к ним;
  • участвует в разработке программ обустройства транспортных магистралей объектами туристической инфраструктуры;
  • проводит исследования туристского рынка, готовит и распространяет информацию об Украине и ее туристических возможностях на международном туристском рынке и внутри государства.

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Кабинет Министров Украины