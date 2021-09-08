Кабмин передал управление туризмом от Минкульта в Мининфраструктуры

Документом предусматривается возложение функций по обеспечению формирования и реализации государственной политики в сфере туризма и курортов (кроме государственного надзора (контроля) в сфере туризма и курортов) на Мининфраструктуры.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, развитие туристической инфраструктуры невозможно без создания интегрированного в мировую транспортную сеть безопасно функционирующего и эффективного транспортного комплекса Украины.

Документ вносит изменения в положения о Министерстве культуры, молодежи и спорта, о Государственном агентстве развития туризма и о Министерстве инфраструктуры.

Согласно документу, Мининфраструктуры: