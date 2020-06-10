Кабмин ожидает более умеренного падения экономики Украины, чем МВФ

Кабинет министров Украины прогнозирует падение реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году на уровне 4,8%. Это почти в два раза меньше, чем прогноз Международного валютного фонда - 8,2%.

Об этом во время заседания правительства сказал министр финансов Сергей Марченко.

"Действительно, МВФ имеет собственные прогнозные расчеты, и мы имеем собственные, мы рассчитываем, что в этом году падение ВВП будет лучше, чем ожидает МВФ", - сообщил Марченко.

Как напомнил министр, в государственном бюджете заложено падение ВВП Украины на 4,8%. "Есть все ожидания, у нас есть более оптимистичный прогноз развития нашей экономики", - сказал он.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что пока Украина движется в рамках правительственного прогноза.

Отметим, данные потребления электроэнергии в Украине свидетельствуют о падении экономики Украины в апреле-июне более чем на 10%.

Отметим, Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз сокращения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%.