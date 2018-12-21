Кабмин ожидает решения НКРЭКУ о присоединении к электросетям

Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман не исключает, что Кабмин может предложить Раде внести изменения в законодательство

В Кабинете министров Украины ожидают решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которое предусматривает существенное снижение цены за присоединение предприятий к электросетям. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующую информацию премьер озвучил, отвечая вопрос о переводе подчинения распорядителя тарифов под юрисдикцию правительства.

"Присоединение к электросетям очень важно с точки зрения развития экономики и бизнеса. Мы знаем, что во многих регионах есть непомерные технические условия на присоединение, не всегда объективные, а часто являются завышенными для предприятий. Более того, крупные оплаты за присоединение к сетям", - заявил Гройсман.

Глава правительства отметил, что сейчас комиссия НКРЭКУ действительно не подчинена Кабмину.

"Изменение всей комиссии и ее руководства позволило начать объективный диалог на эту тему между правительством и нацкомиссией. Они сейчас подготовили абсолютно новое решение о присоединении, которое предусматривает существенное снижение оплаты", - добавил он.

Гройсман также не исключил, что Кабмин может предложить Верховной раде внести изменения в законодательство.

"Поэтому мы ожидаем окончательное решение, когда мы сможем его оценить. Ведь действительно НКРЭ является независимым органом. Если это будет решение здравого смысла - мы всегда поддержим. Если нет, будем думать о том, как менять законодательство. Хотя есть неплохие законодательные инициативы о бесплатном присоединении к электрическим сетям. Я думаю, это было бы нормально, поскольку оплата за одну единицу энергии предусматривает доход, который получают компании, которые являются распределительными. В этом вопросе нужно навести порядок. Если бы парламент смог принять это решение - это было бы позитивно", - подчеркнул Гройсман.

Напомним, в марте 2016 года Кабмин предложил Верховной раде упростить порядок подключения к электрическим сетям. В пояснительной записке указывалось, что целью разработки законопроекта является упрощение порядка присоединения к электрическим сетям и обеспечение улучшение позиций Украины в рейтинге Всемирного банка DoingBusiness по показателю "Подключение к электросетям" путем усовершенствования указанной процедуры.

Как писало РБК-Украина, в январе 2017 года НКРЭКУ повысила стоимость платы за подключение к сетям.