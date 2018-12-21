Кабмін очікує рішення НКРЕКП щодо приєднання до електромереж

Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман не виключає, що Кабмін може запропонувати Раді внести зміни до законодавства

У Кабінеті міністрів України очікують рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), яке передбачає суттєве зниження ціни за приєднання підприємств до електромереж. Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідну інформацію прем'єр озвучив, відповідаючи питання про переведення підпорядкування розпорядника тарифів під юрисдикцію уряду.

"Приєднання до електромереж є дуже важливим з точки зору розвитку економіки та бізнесу. Ми знаємо, що в багатьох регіонах є непомірні технічні умови на приєднання, які не завжди є об’єктивними, а є часто завищеними для підприємств. Більше того, великі оплати за приєднання до мереж", - заявив Гройсман.

Голова уряду наголосив, що наразі комісія НКРЕКП дійсно не підпорядкована Кабміну.

"Зміна всієї комісії та її керівництва дала можливість розпочати об’єктивний діалог на цю тему між урядом і нацкомісією. Вони зараз підготували абсолютно нове рішення щодо приєднання, яке передбачає суттєве зниження оплати", - додав він.

Гройсман також не виключив, що Кабмін може запропонувати Верховній раді внести зміни до законодавства.

"Тому ми очікуємо кінцеве рішення, коли ми зможемо його оцінити. Адже дійсно НКРЄ є незалежним органом. Якщо це буде рішення здорового глузду - ми завжди підтримаємо. Якщо ні, будемо думати про те, як змінювати законодавство. Хоча є непогані законодавчі ініціативи про безкоштовне приєднання до електричних мереж. Я думаю, це би було нормально, оскільки оплата за одну одиницю енергії передбачає дохід, який отримують компанії, які є розподільчими. В цьому питанні треба навести лад. Якби парламент зміг ухвалити це рішення - це було б позитивно", - підкреслив Гройсман.

Нагадаємо, в березні 2016 року Кабмін запропонував Верховній раді спростити порядок підключення до електричних мереж. У пояснювальній записці зазначалося, що метою розробки законопроекту є спрощення порядку приєднання до електричних мереж і забезпечення поліпшення позицій України в рейтингу Світового банку DoingBusiness за показником "Підключення до електромереж" шляхом удосконалення зазначеної процедури.

Як писало РБК-Україна, в січні 2017 року НКРЕКП підвищила вартість плати за підключення до мереж.