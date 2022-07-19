Кабмин отправит в Раду законопроект для завода "Байрактаров" в Украине

Правительство направит в Верховную Раду законопроект о ратификации Соглашения между Украиной и Турцией. Это позволит построить в Украине завод по производству беспилотников "Байрактар".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля .

Как отметил глава Правительства, Кабмин направит в Верховную Раду законопроект о ратификации Соглашения между Украиной и Турцией по сотрудничеству в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.

Среди прочего, это позволит построить в Украине завод по производству и обслуживанию знаменитых беспилотников "Байрактар".

"Кроме того, утвердили привлечение очередного гранта от Соединенных Штатов в размере 4,5 млрд долларов. Это наглядная демонстрация того, что наши союзники продолжают крепко стоять рядом с Украиной и помогают нам приблизить победу", - добавил Шмыгаль.