Кабмин отменил госэкзамены для бакалавров и магистров по некоторым специальностям

Кабинет министров отменил проведение в 2022 году единого государственного квалификационного экзамена для ряда специальностей. Аттестация без экзамена будет проводиться на первом (бакалаврском) и втором (магистерском) уровнях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 27 марта 2022 г. № 376 .

Кроме того, аттестация соискателей степени высшего образования на втором (магистерском) уровне по специальностям 22 "Здравоохранение" в 2021/22 учебном году проводится в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 19 марта 2022 г. № 316.

Согласно постановлению, аттестация проводится в форме, определенной учебным заведением, по следующим специальностям:

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.