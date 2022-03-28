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Кабмин отменил госэкзамены для бакалавров и магистров по некоторым специальностям

Фото: Кабмин отменил государственные экзамены по некоторым специальностям (УНИАН)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров отменил проведение в 2022 году единого государственного квалификационного экзамена для ряда специальностей. Аттестация без экзамена будет проводиться на первом (бакалаврском) и втором (магистерском) уровнях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 27 марта 2022 г. № 376.

Согласно постановлению, аттестация проводится в форме, определенной учебным заведением, по следующим специальностям:

  • 08 Право,
  • 12 Информационные технологии,
  • 14 Электрическая инженерия,
  • 21 Ветеринарная медицина,
  • 25 Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы,
  • 26 Гражданская безопасность,
  • 27 Транспорт,
  • 28 Публичное управление и администрирование,
  • 29 Международные отношения.

Кроме того, аттестация соискателей степени высшего образования на втором (магистерском) уровне по специальностям 22 "Здравоохранение" в 2021/22 учебном году проводится в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 19 марта 2022 г. № 316.

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Кабинет Министров Украины